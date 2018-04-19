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Золотовалютные резервы России выросли за неделю на 3,5 млрд долларов
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    Золотовалютные резервы России выросли за неделю на 3,5 млрд долларов

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    Золотовалютные резервы России выросли за неделю на 3,5 млрд долларов

    Москва, 19 апреля. Международные резервы России увеличились за неделю на 3,5 млрд долларов, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

    По данным регулятора, объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил 462,4 млрд долларов. Таким образом золотовалютные резервы РФ выросли за неделю на 0,8% или на 3,5 млрд долларов.

    Как отметили в Банке России, это произошло в результате положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота.

    На прошлой неделе «Газета.ру» сообщала, что международные резервы России выросли за неделю на 1,2 млрд рублей.

    Автор: Олеся Волкова
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