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Решение США упростить правила экспорта обычных вооружений не повлияет на РФ – Швыткин
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    Решение США упростить правила экспорта обычных вооружений не повлияет на РФ – Швыткин

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    Решение США упростить правила экспорта обычных вооружений не повлияет на РФ – Швыткин

    Москва, 19 апреля. Решение властей США упростить правила экспорта  обычных вооружений не составит для России особых проблем. Об этом заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

    «Для нас не составит особых проблем. Те связи, которые наработаны ранее, они практически остаются и, как говорится, реализовываются по-прежнему»,  – сказал Швыткин.

    При этом зампред комитета Госдумы подчеркнул, что данное упрощение правил со стороны США является показателем нездоровой конкуренции и лоббированием интересов своего военно-промышленного комплекса.

    Напомним, что решение об упрощении правил экспорта вооружение было принято в США для снижения зависимости их союзников от российского и китайского оружия. Отметим, что в настоящее время США занимают лидирующие позиции в области продажи вооружений. По итогам 2017 года объем поставок американских вооружений составил 41,93 миллиарда долларов, превысив на 25% показатели 2016 года. При этом объем военного экспорта России в 2017 году составил более 15 миллиардов долларов.

     

    Автор: Антон Зарубин
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