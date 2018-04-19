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Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа
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    Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа

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    Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа

    Хмеймим (Сирия), 19 апреля. Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа.

    «Российский Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение трансграничных гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа», — сообщается в информационном бюллетене Центра примирения.

    Местным жителям доставили продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 181 тонну.

    Сирия: российские офицеры обеспечили безопасное прохождение гумконвоев ООН в Даръа

    Помимо этого офицеры оказали помощь мирным жителям города Алеппо и населенного пункта Маалюля провинции Дамаск. Жители получили 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 2,9 тонны. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 21 сирийцу, в том числе 16 детям.

    В ЦПВС добавили, что за минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 254 беженца, в Восточную Гуту — 362 человека.

    Автор: Олеся Волкова
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