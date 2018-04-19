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ООН опирается на данными от собственных источников в Сирии об атаке в Думе – глава УВКП
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    ООН опирается на данными от собственных источников в Сирии об атаке в Думе – глава УВКП

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    ООН опирается на данными от собственных источников в Сирии об атаке в Думе – глава УВКП

    Нью-Йорк, 19 апреля. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН имеет собственные источники в Сирии, от которых получило информацию о якобы имевшем место применении химического оружия в сирийской Думе. Об этом заявил глава УВКПЧ Зейд Раад аль Хуссейн.

    Журналисты спросили у него, откуда ООН получила информацию о «применении химоружия» в Думе.

    «У нас много контактов в стране, с кем мы общаемся напрямую»,  – приводит его ответ РИА Новости.

    О том, что в Восточной Гуте готовится провокация со стороны боевиков, в ходе которой они собираются инсценировать применение химического оружия, а затем обвинить в этом Дамаск, Генштаб ВС РФ предупредил еще 13 марта. 9 апреля российские офицера Центра примирения обследовали Думу и никаких доказательств «химатаки» не обнаружили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя пригласил экспертов ОЗХО лично прибыть на место происшествия и провести все необходимое расследование, однако поездка экспертов на место событий была фактически сорвана из-за ракетного удара США и их союзников по Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
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