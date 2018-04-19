В России откроется первый легальный публичный дом, но без женщин

Москва, 19 апреля. В России появится первый легальный бордель: в районе Москва-Сити начнет свою работу досуговый центр для взрослых Dolls Hotel.

Как сообщает Ридус, «работать» в центре для взрослых будут секс-куклы с механическими движениями, подогревом и искусственным интеллектом.

Соучредитель публичного дома LumiDolls в Барселоне Сержи Прието заявил, что не сомневается в том, что их заведение будет востребовано в России. Организаторы планируют открыть в ближайший год в России и странах СНГ более 10 подобных центров.

Сооснователь Dolls Hotel в России Дмитрий Александров выразил мнение, что заведение такого толка будет способствовать устранению проституции.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН, резко негативно высказался об этой инициативе, заявив, что непременно нагрянет туда с проверками, прихватив с собой бойцов ММА и депутатов от Чеченской республики. Организаторов подобного бизнеса он назвал «придурками» и «подлецами».