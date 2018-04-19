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Госдеп открестился от сообщений о создании автономии на юге Сирии при поддержке США
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    Госдеп открестился от сообщений о создании автономии на юге Сирии при поддержке США

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    Госдеп открестился от сообщений о создании автономии на юге Сирии при поддержке США

    Вашингтон, 19 аперля. Госдепартамент США заявил, что считает «неправдой» заявления России о фактах помощи боевикам в Сирии со стороны США.

    Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая группировка, запрещена в России), а также из «Сирийской свободной армии» активно расширяют подконтрольные им территории, чтобы создать автономию на юге Сирии под патронажем США. Аналогичное заявление ранее сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинив боевиков в попытке создать автономию на юге САР при поддержке США.

    «Это российская пропаганда. В этих беспочвенных обвинениях нет ни капли правды», – приводит РИА Новости слова представителя госдепартамента США.

    Напомним, что военно-дипломатический источник сообщил о планах боевиков провести спланированную атаку на сирийские силы во всех южных провинциях. Отмечается, что США никак не мешают действиям боевиков, и даже напротив – поставляют в занятые ими районы «гуманитарную помощь».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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