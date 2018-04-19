США разочарованы назначением нового главы Госсовета Кубы

Вашингтон, 19 апреля. США разочарованы тем, что новый глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти, а не избран в ходе выборов, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«США разочарованы тем, что кубинские власти заглушали независимые голоса и сохранили свою репрессивную монополию на власть», — заявила Науэрт журналистам на брифинге.

Мигель Диас-Канель 19 апреля был утвержден парламентом страны в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мигелю Диас-Канелю в четверг. Как сообщал RT, Путин отметил, что в России высоко ценят отношения с Кубой, которые основываются «на прочных традициях дружбы и взаимного уважения».