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«Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз 
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    «Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз 

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    «Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз 

    Москва, 19 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила наличие проблемы с получением виз США для экипажей.

    Представитель авиакомпании в интервью ТАСС подтвердил, что экипажи компании испытывают проблемы с получением виз США. 

    В четверг в МИД РФ заявили, что ситуация с выдачей американских виз российским гражданам становится удручающей, сообщал RT. В ведомстве добавили, что политика визовой блокады, которую начал проводить Вашингтон в отношении российских граждан, может привести к тому, что между странами может быть прервано авиационное сообщение. 

    Автор: Олеся Волкова
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