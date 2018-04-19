«Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз 

Москва, 19 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила наличие проблемы с получением виз США для экипажей.

Представитель авиакомпании в интервью ТАСС подтвердил, что экипажи компании испытывают проблемы с получением виз США.

В четверг в МИД РФ заявили, что ситуация с выдачей американских виз российским гражданам становится удручающей, сообщал RT. В ведомстве добавили, что политика визовой блокады, которую начал проводить Вашингтон в отношении российских граждан, может привести к тому, что между странами может быть прервано авиационное сообщение.