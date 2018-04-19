Сирия: ЦПВС и военная полиция РФ начали вывод боевиков из города Думейр

Москва, 19 апреля. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) совместно с российской военной полицией начал вывод боевиков и членов их семей из сирийского города Думейр. Об этом сообщил на брифинге глава центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Думейр», - сказал он.

По словам российского генерала, ранее боевики из данного населенного пункта в соответствии с договоренностями передали сирийской армии четыре пулемета, противотанковый гранатомет и две снайперские винтовки.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция и офицеры ЦПВС изъяли из складов боевиков «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) 1,5 тонны взрывчатых веществ, 250 мин и 25 килограммов тротила.