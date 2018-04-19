Верховный суд РФ определил правила парковки во дворах

Москва, 19 апреля. Верховный суд уточнил правила парковки во дворах многоквартирных домов.

Поводом для разъяснения ВС стало обращение жительницы одного домов. Собрание автовладельцев многоквартирного дома приняло решение лишить ее возможности парковать автомобиль на придомовой территории и вернуть ей ранее уплаченные деньги — ее первоначальный взнос. Случилось это спустя два года после того, как она получила брелок от шлагбаума.

Верховный суд постановил, что собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит безусловное и неотчуждаемое право на пользование общим имуществом многоквартирного дома. При этом какие-либо способы ограничения или лишения собственника помещения в многоквартирном доме такого права действующим законодательством не предусмотрены.

Верховный суд признал решение собрания автовладельцев незаконным.

Отдельно поясняется, что ограничить доступ владельцев жилья к пользованию общедомовым имуществом может собрание членов ЖСК, правление и председатель правления ЖСК, а также конференция жильцов, число участников которой более 50 человек.

В марте портал Ридус сообщал, что в РФ вступило в силу новое требование ГИБДД к водителям. Теперь автолюбителям необходимо надевать при остановке за городом в темное время суток (а также днем в случае плохой видимости) светоотражающие жилеты.