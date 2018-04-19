Секретная служба США получила в свое распоряжение новый президентский лимузин

Вашингтон, 19 апреля. В распоряжение Секретной службы США поступил новый президентский лимузин, разработанный компанией Cadillac. Новая машина американского президента называется «Зверь».

В регулярную эксплуатацию лимузин поступит только в конце лета; тогда же он, вероятно, впервые попадет на глаза публике, заявил представитель компании Cadillac.

Технические данные машины не раскрываются из соображений безопасности, однако эксперты, исходя из косвенных данных, предполагают, что в машине будет использоваться либо 8-литровый бензиновый, либо 6,6-литровый дизельный двигатель.

По непроверенной информации, «Зверь» будет оборудован 130-миллиметровыми пуленепробиваемыми стёклами и герметичной бронекапсулой, способной защитить главу государства от химического оружия.

Также предполагается, что новый президентский лимузин может быть экипирован системой ночного видения, баком с кислородом и сейфом для хранения огнестрельного оружия.