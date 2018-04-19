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НАТО не планирует усиливать военное присутствие в Балтийском регионе — Столтенберг
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    НАТО не планирует усиливать военное присутствие в Балтийском регионе — Столтенберг

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    НАТО не планирует усиливать военное присутствие в Балтийском регионе — Столтенберг

    Гаага, 19 апреля. Увеличение присутствия военного контингента НАТО в Балтийском регионе пока не планируется, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    На пресс-конференции в Гааге Столтенберг сообщил журналистам, что сейчас НАТО не планирует усиливать военное присутствие. 

    «Однако мы планируем укрепить наши возможности по усилению в случае необходимости», — отметил генсек альянса, добавив, что за последние два года блок НАТО усилил свое присутствие в регионе как на воздухе, так и на земле.

    В четверг «Газета.ру» сообщала, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапаротти. 

    Ранее в ходе своего выступления в Университетском колледже Лейдена в Гааге Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией необходим, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях. 

    Автор: Олеся Волкова
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