Гаага, 19 апреля. Увеличение присутствия военного контингента НАТО в Балтийском регионе пока не планируется, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Гааге Столтенберг сообщил журналистам, что сейчас НАТО не планирует усиливать военное присутствие.

«Однако мы планируем укрепить наши возможности по усилению в случае необходимости», — отметил генсек альянса, добавив, что за последние два года блок НАТО усилил свое присутствие в регионе как на воздухе, так и на земле.

В четверг «Газета.ру» сообщала, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов встретился с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Кертисом Скапаротти.

Ранее в ходе своего выступления в Университетском колледже Лейдена в Гааге Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией необходим, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях.