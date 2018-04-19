За выдающийся вклад в мировой кинематограф: Табаков посмертно удостоен награды ММКФ

Москва, 19 апреля. Народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся 12 марта, удостоен почетной награды Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «За выдающийся вклад в мировой кинематограф».

Во время объявления номинации на сцену вышел ученик Олега Табакова, новый глава театра «Табакерка» Владимир Машков, признавшийся, что его учитель оказал огромное влияние на его жизнь.

«Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — рассказал Машков.

Приз получил сын Табакова актер Павел Табаков. Поблагодарив жури за премию, он добавил, что завтра будет сороковой день со дня смерти его отца.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Художественным руководителем московского театра «Табакерка» 6 апреля был назначен народный артист России Владимир Машков. Как сообщал RT, в 1990 году он закончил Школу-студию МХАТ, был учеником Олега Табакова.

Комментируя свое назначение, Машков тогда подчеркнул, что это большая ответственность, однако «дело надо делать».