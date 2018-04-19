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За выдающийся вклад в мировой кинематограф: Табаков посмертно удостоен награды ММКФ
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    За выдающийся вклад в мировой кинематограф: Табаков посмертно удостоен награды ММКФ

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    За выдающийся вклад в мировой кинематограф: Табаков посмертно удостоен награды ММКФ

    Москва, 19 апреля. Народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся 12 марта, удостоен почетной награды Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». 

    Во время объявления номинации на сцену вышел ученик Олега Табакова, новый глава театра «Табакерка» Владимир Машков, признавшийся, что его учитель оказал огромное влияние на его жизнь. 

    «Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — рассказал Машков.

    Приз получил сын Табакова актер Павел Табаков. Поблагодарив жури за премию, он добавил, что завтра будет сороковой день со дня смерти его отца.

    За выдающийся вклад в мировой кинематограф: Табаков посмертно удостоен награды ММКФ

    Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Художественным руководителем московского театра «Табакерка» 6 апреля был назначен народный артист России Владимир Машков. Как сообщал RT, в 1990 году он закончил Школу-студию МХАТ, был учеником Олега Табакова.

    Комментируя свое назначение, Машков тогда подчеркнул, что это большая ответственность, однако «дело надо делать».

    Автор: Олеся Волкова
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