Украина не предоставила документы об аресте российского судна «Норд»

Киев, 19 апреля. Украина не предоставила официальные документы по делу об аресте российского судна «Норд». Об этом сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

«Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам судна предоставлено не было, находится в порту города Бердянск», — сказала Шевелева в комментарии РИА Новости.

Напомним, 25 марта пограничная служба Украины задержала российский сейнер «Норд», на борту которого находились десять граждан России. На моряков наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно неподконтрольную территорию Украины». При этом капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы.

19 апреля двое членов экипажа сейнера «Норд» смогли покинуть территорию Украины и прибыли в Крым. Остальные семь членов экипажа, остаются на Украине, так как украинские пограничники изъяли у них паспорта, в результате чего моряки не могут покинуть территорию страны.