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Сотрудников МИД РФ в Москве эвакуировали после сообщения о «минировании»
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    Сотрудников МИД РФ в Москве эвакуировали после сообщения о «минировании»

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    Сотрудников МИД РФ в Москве эвакуировали после сообщения о «минировании»

    Москва, 19 апреля. В центре Москвы проходит эвакуация сотрудников МИД РФ после анонимного сообщения о «минировании» здания. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

    «После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД РФ по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников», – приводит РИА Новости слова собственного источника в экстренных службах.

    Число эвакуированных сотрудников МИД пока не неизвестно. Возле здания находятся несколько автомобилей МЧС и полиции. Само здание в настоящий момент оцеплено.

    РИА Новости также сообщает, что источник в МИД РФ подтвердил информацию о том, что эвакуация была вызвана сообщением о минировании первого корпуса здания. Отмечается, что экстренные службы отреагировали на поступившую информацию оперативно, быстро прибыв на место происшествия.

     

    Автор: Антон Зарубин
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