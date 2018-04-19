Сотрудников МИД РФ в Москве эвакуировали после сообщения о «минировании»

Москва, 19 апреля. В центре Москвы проходит эвакуация сотрудников МИД РФ после анонимного сообщения о «минировании» здания. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«После сообщения об угрозе взрыва в здании МИД РФ по адресу: Смоленская-Сенная, дом 32, строение 1, проводится эвакуация сотрудников», – приводит РИА Новости слова собственного источника в экстренных службах.

Число эвакуированных сотрудников МИД пока не неизвестно. Возле здания находятся несколько автомобилей МЧС и полиции. Само здание в настоящий момент оцеплено.

РИА Новости также сообщает, что источник в МИД РФ подтвердил информацию о том, что эвакуация была вызвана сообщением о минировании первого корпуса здания. Отмечается, что экстренные службы отреагировали на поступившую информацию оперативно, быстро прибыв на место происшествия.