Правительство РФ одобрило проект о сроке отмены прекращения уголовного дела

Москва, 19 апреля. Проект закона, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года может отменить прекращение уголовного дела или преследования, был одобрен кабмином РФ.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – гласит в перечень решений.

Согласно тексту законопроекта, предлагается установить срок длинной в год, в течении которого прокурор или руководитель следственного органа имеет право отменить постановление о прекращении уголовного дела. После истечения этого срока отменить прекращение уголовного дела можно будет лишь на основании судебного решения в соответствии с Уголовно-процессуальному кодексом.