Меню
Россия
Правительство РФ одобрило проект о сроке отмены прекращения уголовного дела
Общество
«Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз 
Следующая новость
Загрузка...

    Правительство РФ одобрило проект о сроке отмены прекращения уголовного дела

    40

    Правительство РФ одобрило проект о сроке отмены прекращения уголовного дела

    Москва, 19 апреля. Проект закона, согласно которому прокурор или руководитель следственного органа в течение года может отменить прекращение уголовного дела или преследования, был одобрен кабмином РФ.

    «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – гласит в перечень решений.

    Согласно тексту законопроекта, предлагается установить срок длинной в год, в течении которого прокурор или руководитель следственного органа имеет право отменить постановление о прекращении уголовного дела. После истечения этого срока отменить прекращение уголовного дела можно будет лишь на основании судебного решения в соответствии с Уголовно-процессуальному кодексом.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    999
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    5029
    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    20:15   19 Апреля 2018
    577
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    771