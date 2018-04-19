Москва и Пекин обсуждают отправку китайских космонавтов на МКС

Москва, 19 апреля. Россия и Китай ведут переговоры по вопросу отправки китайских космонавтов на российский сегмент Международной космической станции, а российских космонавтов — на Китайскую космическую станцию. Об этом заявил генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации Тянь Юйлун, передает РИА Новости.

«Такая отправка обсуждается двумя странами, оба направления. Но пока все на уровне обсуждений», — сказал Юйлун.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» планирует увеличить длительность экспедиций на Международную космическую станцию до 200 суток. В настоящее время длительность экспедиций на МКС составляет 160–180 суток, однако увеличение длительности экспедиции даст экипажу больше возможностей для научной работы.