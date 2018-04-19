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Украинские власти отобрали паспорта у семерых членов экипажа «Норда»
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    Украинские власти отобрали паспорта у семерых членов экипажа «Норда»

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    Украинские власти отобрали паспорта у семерых членов экипажа «Норда»

    Симферополь, 19 апреля. Украинские власти забрали у семерых членов экипажа российского судна «Норд» загранпаспорта, ранее выданные консульством РФ. Об этом в четверг заявила Анна Шевелева, представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая, который выступает владельцем задержанного сейнера.

    «У членов экипажа были незаконно изъяты выданные консульством паспорта, а в протоколах задержания указано, что моряки являются гражданами Украины», — отметила она.

    По ее словам, у задержанных не было никаких документов, подтверждающих их украинское гражданство. При этом Шевелева подчеркнула, что задержание моряков происходило с применением силы, передает РИА Новости.

    Напомним, что в четверг украинские пограничники сняли с рейса семерых членов экипажа российского судна «Норд», которые пытались вылететь в Минск. Лишь двоим морякам было разрешено покинуть Украину по загранпаспортам — они вылетели в Москву, а оттуда — в Крым.

    Зарегистрированное в Крыму рыболовное судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в конце марта в Азовском море. Экипаж корабля обвинили в нарушении границы. Российская сторона, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

    Автор: Антон Соколов
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