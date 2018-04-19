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Саакашвили предрек Порошенко печальную участь: «Он будет первым президентом, которого посадят на Украине»
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    Саакашвили предрек Порошенко печальную участь: «Он будет первым президентом, которого посадят на Украине»

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    Саакашвили предрек Порошенко печальную участь: «Он будет первым президентом, которого посадят на Украине»

    Киев, 19 апреля. Опальный грузино-украинский политик Михаил Саакашвили заявил, что Петр Порошенко будет первым украинским президентом, который окажется в тюрьме. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsOne. 

    Депутат Рады Александр Онищенко обнародовал ранее аудиозапись, на которой он якобы обсуждает с Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела против экс-министра экологии Николая Злочевского. В обмен на сворачивание расследования Злочевский предлагал долю в газодобывающей компании. В администрации Порошенко запись назвали фейком.

    «Это не президент, а торговец, барыга низкой пробы. Он не достоин своей должности. Это же базарный жулик, шулер»  —  заявил бывший губернатор Одесской области Саакашвили.

    Он задался вопросом, как на Украине могут терпеть такого президента. Саакашвили не сомневается в подлинности записи и предложил передать ее на экспертизу. Лишенный украинского гражданства политик считает, что Порошенко будет до последнего цепляться за власть, чтобы не попасть в тюрьму. Он предрек украинскому президенту печальную участь. 

    «На Украине он будет первым президентом, которого посадят», — уверен Саакашвили. 

    Напомним, что действующие власти запретили Саакашвили въезд на Украину до 2021 года. В настоящий момент он находится в Голландии, где получил документы, подтверждающие его личность, а также право на проживание и работу в ЕС. 

    Автор: Ирина Селезнева
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