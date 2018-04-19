Меню
Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск
Общество
«Аэрофлот» подтвердил проблему с получением экипажами американских виз 
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

      /  Обновлено: 
    999

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмуют позиции ИГ в провинции Дамаск

    Дамаск, 19 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии начали масштабную наступательную операцию на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

    По данным агентства, перед началом штурма ВКС РФ нанесли удары по террористам, а правительственные войска провели мощную артподготовку, после чего начали масштабную наступательную операцию на позиции ИГ в нескольких районах на юге провинции Дамаск, а также в пригороде сирийской столицы Аль-Тадамон.

    Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Сирии выдвинуло ультиматум боевикам ИГ с требованием  покинуть южные районы провинции Дамаск, однако террористы отказались капитулировать.   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    999
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    5029
    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    20:15   19 Апреля 2018
    577
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    771