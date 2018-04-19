Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

Дамаск, 19 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии начали масштабную наступательную операцию на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, перед началом штурма ВКС РФ нанесли удары по террористам, а правительственные войска провели мощную артподготовку, после чего начали масштабную наступательную операцию на позиции ИГ в нескольких районах на юге провинции Дамаск, а также в пригороде сирийской столицы Аль-Тадамон.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Сирии выдвинуло ультиматум боевикам ИГ с требованием покинуть южные районы провинции Дамаск, однако террористы отказались капитулировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.