Правительство РФ поддержало увеличение госпошлины за выдачу загранпаспорта

Москва, 19 апреля. Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный сайт российского кабинета министров.

Согласно тексту сообщения, опубликованного на сайте, законопроект предлагает изменить размер пошлины за выдачу загранпаспорта соразмерно физическим затратам федерального бюджета страны. В частности, стоимость загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации составит 5 тысяч рублей.

Также правительство предложило установить размер пошлины за государственную регистрацию транспортных средств с выдачей пластикового свидетельства в 1,5 тысячи рублей. Аналогичного типа водительское удостоверение будет стоить 3 тысяч рублей.

Кабмин подчеркнул, что увеличение пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на внедрение документов нового поколения.