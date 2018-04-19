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Франция пообещала не вторгаться в Сирию
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    Франция пообещала не вторгаться в Сирию

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    Франция пообещала не вторгаться в Сирию

    Париж, 19 апреля. Франция не станет вторгаться на территорию Сирии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    «Не будет никакого военного вторжения в Сирию, кроме произошедшего вмешательства против химического арсенала. Не будет другого вторжения», — отметил он, выступая в эфире телеканала BFMTV.

    Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли несанкционированный ООН ракетный удар по объектам правительственных сил Сирии. Западная «тройка» выпустила более 100 ракет, 70 из которых были перехвачены сирийскими ПВО.

    Поводом для атаки послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке» в сирийской Думе, которая так и не была никем доказана. Примечательно, что удар был нанесен незадолго до приезда в Сирию экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые должны были пролить свет на инцидент в Думе.

    Российские власти назвали действия «касок» провокацией с использованием постановочного видео, а руководство США, Великобритании и Франции обвинили в совершении акта агрессии против суверенного государства.

    Автор: Антон Соколов
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