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Собянин позвал москвичей на ярмарку выходного дня
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    Собянин позвал москвичей на ярмарку выходного дня

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    Собянин позвал москвичей на ярмарку выходного дня

    Москва, 19 апреля. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 20 апреля стартуют ярмарки выходного дня. 

    Во всех округах Москвы с 20 апреля открываются ярмарки, на которых жители столицы смогут купить свежую фермерскую продукцию. Как отметил Сергей Собянин в посте в микроблоге Twitter, предприниматели получат ларьки для своего товара бесплатно, пишет «Вечерняя Москва». 

    Мэр города добавил, что для пенсионерам и людям с инвалидностью будут предложены удобные места. Как отмечает «РИАМО», ярмарки заработают на 120 городских площадках, первая сессия состоится с 20 апреля до 1 июля. 

    Автор: Ирина Селезнева
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