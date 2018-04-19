Собянин позвал москвичей на ярмарку выходного дня

Москва, 19 апреля. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 20 апреля стартуют ярмарки выходного дня.

Во всех округах Москвы с 20 апреля открываются ярмарки, на которых жители столицы смогут купить свежую фермерскую продукцию. Как отметил Сергей Собянин в посте в микроблоге Twitter, предприниматели получат ларьки для своего товара бесплатно, пишет «Вечерняя Москва».

Мэр города добавил, что для пенсионерам и людям с инвалидностью будут предложены удобные места. Как отмечает «РИАМО», ярмарки заработают на 120 городских площадках, первая сессия состоится с 20 апреля до 1 июля.