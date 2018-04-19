Кузнецова считает проект запрета колясок в метро угрожающим жизни детей

Москва, 19 апреля. Обсуждаемый Минтрансом РФ запрет на перевозку детей в колясках в метро представляет угрозу для жизни детей. Об этом в четверг заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она обратилась в министерство транспорта с просьбой объяснить смысл законопроекта. По словам детского омбудсмена, в настоящее время государство стремится создать максимально комфортные условия для семей с детьми, в то время как обсуждаемая норма противоречит здравому смыслу и требованиям безопасности. Уполномоченный также уверена, что данная норма нарушает статью Конституции, которая закрепляет за россиянами право на свободу передвижения.

«Малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба аппарата уполномоченного.

Напомним, что ранее Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном, в котором указано, что пассажиры не должны перевозить детей в колясках на территории метро — в вагонах метро, переходах на станциях и эскалаторах. В настоящее время данный запрет распространяется только на перевозку детей в колясках на эскалаторе.