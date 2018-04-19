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Кузнецова считает проект запрета колясок в метро угрожающим жизни детей
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    Кузнецова считает проект запрета колясок в метро угрожающим жизни детей

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    Кузнецова считает проект запрета колясок в метро угрожающим жизни детей

    Москва, 19 апреля. Обсуждаемый Минтрансом РФ запрет на перевозку детей в колясках в метро представляет угрозу для жизни детей. Об этом в четверг заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

    Она обратилась в министерство транспорта с просьбой объяснить смысл законопроекта. По словам детского омбудсмена, в настоящее время государство стремится создать максимально комфортные условия для семей с детьми, в то время как обсуждаемая норма противоречит здравому смыслу и требованиям безопасности. Уполномоченный также уверена, что данная норма нарушает статью Конституции, которая закрепляет за россиянами право на свободу передвижения.

    «Малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба аппарата уполномоченного.

    Напомним, что ранее Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном, в котором указано, что пассажиры не должны перевозить детей в колясках на территории метро — в вагонах метро, переходах на станциях и эскалаторах. В настоящее время данный запрет распространяется только на перевозку детей в колясках на эскалаторе.

    Автор: Антон Соколов
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