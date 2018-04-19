МИД РФ потребовал от Киева прекратить измываться над экипажем судна «Норд»

Москва, 19 апреля. МИД России предупредил власти Украины о жестком ответе на ситуацию с задержанием экипажа российского судна «Норд». Ведомство потребовало от Киева дать возможность российским морякам беспрепятственно вернуться домой. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений. Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также добавили, что терпение России «не безгранично, поэтому Москва оставляет за собой право на жесткие ответные действия».

Ранее стало известно, что двое членов экипажа задержанного на Украине российского сейнера «Норд» смогли покинуть территорию страны и прибыли в Крым. Остальные семь членов экипажа, остаются на Украине, так как украинские пограничники изъяли у них паспорта, в результате чего моряки не могут покинуть территорию страны.

Напомним, в конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд», на борту которого находились десять членов экипажа. Все члены экипажа являются гражданами России. На моряков наложили административные штрафы за «нарушение порядка въезда на временно неподконтрольную территорию Украины». При этом капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.