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Стивен Сигал наградил лауреата премии «Золотой пояс» российского паралимпийца Бурлакова
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    Стивен Сигал наградил лауреата премии «Золотой пояс» российского паралимпийца Бурлакова

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    Стивен Сигал наградил лауреата премии «Золотой пояс» российского паралимпийца Бурлакова

    Москва, 19 апреля. Голливудский актер, мастер боевых искусств Стивен Сигал на церемонии в Москве наградил лауреата национальной премии «Золотой пояс», чемпиона мира по паралимпийскому каратэ Сергея Бурлакова. 

    В Кремлевском дворце проходит церемония награждения лауреатов премии «Золотой пояс», которая присуждается Российским союзом боевых искусств. В номинации «За волю к победе» был награжден паралимпиец Сергей Бурлаков.

    «Это не просто спортсмен-каратист, это человек с большой буквы. Это великолепный пример настоящего бойца», — сказал Стивен Сигал в ходе церемонии.

    Он подчеркнул, что главной задачей боевых искусств является защита своей семьи. Сам Бурлаков отметил, что «учитель продолжается в своих учениках». Он поблагодарил тех, кто помогал ему достичь таких высоких спортивных результатов.

    Автор: Ирина Селезнева
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