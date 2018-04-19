Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

Москва, 19 апреля. Политика визовой блокады, которую начал проводить Вашингтон в отношении российских граждан, может привести к тому, что между странами может быть прервано авиационное сообщение. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что ситуация с выдачей американских виз в России в данный момент крайне удручающая. Ранее американские консульства увеличили срок ожидания визового собеседования до 85 дней, а недавно он был увеличен до 250 дней. В МИД РФ отметили, что фактически обращаться за американскими визами стало бессмысленно.

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», – говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что в 1994 году между США и Россией было заключено Соглашение о воздушном сообщении, согласно которому обе стороны обязаны заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов.