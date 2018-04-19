Кошмар закончился: два члена экипажа «Норда» вернулись в Крым

Симферополь, 19 апреля. Два члена экипажа российского рыболовного сейнера «Норд», который ранее был задержан украинскими пограничниками, вернулись в Крым. Об этом в четверг заявил адвокат моряков Александр Руденко.

«Двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы. У них все в порядке. Они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни», — отметил он.

По словам защитника, оставшиеся семь членов экипажа остаются на Украине, поскольку у них отобрали паспорта, передает ТАСС.

Напомним, что ранее украинская погранслужба задержала в водах Азовского моря зарегистрированное в Крыму рыболовное судно «Норд». Экипажу сейнера было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ряд других международных структур, указав на неправомерность действий украинской власти.