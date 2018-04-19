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Кошмар закончился: два члена экипажа «Норда» вернулись в Крым
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    Кошмар закончился: два члена экипажа «Норда» вернулись в Крым

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    Кошмар закончился: два члена экипажа «Норда» вернулись в Крым

    Симферополь, 19 апреля. Два члена экипажа российского рыболовного сейнера «Норд», который ранее был задержан украинскими пограничниками, вернулись в Крым. Об этом в четверг заявил адвокат моряков Александр Руденко.

    «Двое членов экипажа уже в Крыму, они прибыли туда из Москвы. У них все в порядке. Они счастливы, что избавились от кошмарного периода в своей жизни», — отметил он.

    По словам защитника, оставшиеся семь членов экипажа остаются на Украине, поскольку у них отобрали паспорта, передает ТАСС.

    Напомним, что ранее украинская погранслужба задержала в водах Азовского моря зарегистрированное в Крыму рыболовное судно «Норд». Экипажу сейнера было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы.

    Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ряд других международных структур, указав на неправомерность действий украинской власти.

    Автор: Антон Соколов
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