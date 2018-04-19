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«Было бы желание»: МИД РФ объяснил, что мешает визовой работе посольства США в Москве
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    «Было бы желание»: МИД РФ объяснил, что мешает визовой работе посольства США в Москве

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    «Было бы желание»: МИД РФ объяснил, что мешает визовой работе посольства США в Москве

    Москва, 19 апреля. Закрытие генконсульства США в Петербурге никак не сказалось на визовой работе, заявило в четверг министерство иностранных дел РФ.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что работавшие в Петербурге американские дипломаты были просто переведены в Москву.

    «Весь персонал американского генерального консульства в Петербурге, деятельность которого прекращена в ответ на принудительное закрытие российского генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает, было бы желание, а его у США явно нет», — пояснили в МИД РФ.

    Напомним, что ранее российские власти распорядились закрыть генконсульство США в Петербурге и выслать из страны часть американских дипломатов. Это стало ответом на закрытие российского генконсульства в Сиэтле и выдворение части российского дипкорпуса.

    Автор: Антон Соколов
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