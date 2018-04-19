Донбасс сегодня: Киев срывает обмен пленными, отряд «боевых бурят», пьяное катание на БМП

Донбасс, 19 апреля. Обстрелы не утихают, войска Киева прицельно бьют по жилым домам. Минские встречи ни к чему не привели, Киев срывает обмен пленными. Украинские СМИ «зафиксировали» российские войска в ДНР. Последние новости Новороссии в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки режим прекращения огня в ДНР нарушали 20 раз. На Горловском направлении — затишье, на Мариупольском и Донецком - стреляют украинские 120-мм минометы и гранатометы различного типа. Кроме того, по позициям ВС ДНР бьют с боевых машин. Не прекращается и пулеметная стрельба.

По девяти жилым районам выпущено почти 400 снарядов. Войска Киева прямыми попаданиями разрушили жилой дом в поселке Коминтерново и линию электропередач. В Луганской народной республике под огнем украинских минометов оказались районы Первомайска, Калиновки и Калиново (западные и юго-западные границы республики – прим. ФАН).

Киев срывает новый обмен пленными

Свою работу завершила трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. Очередная встреча не принесла ожидаемого результата.

По вопросу обмена пленными позиция Киева в корне противоречит минским соглашениям, считает представитель ЛНР Ольга Кобцева. На переговорах полпред Киева Ирина Геращенко предложила присвоить статус украинских пленных всем тем, кто сейчас находится в российских тюрьмах.

Этот вопрос не имеет отношения к минским соглашениям и должен решаться отдельно, считают власти ЛНР. Как отметила Кобцева, украинская сторона в который раз продемонстрировала свою «выдающуюся недоговороспособность».

В АТО прибыла «гуманитарная помощь» из Грузии и Литвы

Как сообщает разведка Луганской народной республики, ею получены достоверные данные о прибытии литовских и польских снайперских групп в зону АТО. По имеющейся информации, 12 иностранных военных направлены в район Катериновки на позиции 10-й горно-штурмовой украинской армии.

Пьяные гонки ВСУ

Трое «воинов света» из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ 16 апреля решили «порысачить» на угнанном в своей же части БМП, сообщает разведка ЛНР. При этом, «защитники» находились подшофе и самовольно покинули часть в поисках приключений.

Далеко уехать десантникам не удалось. Водитель БМП не справился с управлением, врезался в столб линии электропередач, и боевая машина, перевернувшись, слетела в кювет. Результат — один военнослужащий погиб, двое других получили травмы. БМП выведена из строя.

«Подкрепление террористов»

Украинские СМИ сообщают о прибытии «подкрепления» в Донецкую народную республику. Якобы на помощь прибыли российские военнослужащие. И не какие-нибудь, а те самые «боевые буряты», которых никто не видел, но о которых все знают.

Об этом киевские информационные агентства, по их словам, узнали из соцсетей. социальные сети. Журналисты якобы нашли комментарий жителя Горловки, который видел «множество новых узкоглазых, широколицых шахтеров». Почему он не сфотографировал или не снял на видео «оккупантов», не сообщается.

Кто этот самый житель — неизвестно. Издания приводят лишь текст комментария, не называя ни его автора, ни сообщество-источник. Скорее всего, украинские журналисты за не имением инфоповодов сами все придумали. А «местными жителями ДНР» стали «ручные тролли».