Сирия, 20 апреля. Власти САР поставили ультиматум ИГИЛовцам к югу от Дамаска. «Ан-Нусра»*** открыла огонь по демонстрации мирных жителей на севере Идлиба. ВВС Ирака бомбили ИГИЛ1 на территории Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: окружили город Ар-Рухайба в восточной части провинции Дамаск; обнаружили сеть тоннелей и тюрьму в городе Дума в Восточной Гуте; направили автобусы для вывоза боевиков из Дамаска в Алеппо.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в боях за город Шейх Саад на юго-западе Даръа.

«Исламское государство»1: заявило, что террористы обстреляли позиции САА у населенного пункта Ас-Суккария в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; получило ультиматум от САА в районе лагеря «Аль-Ярмук» на юге от Дамаска.

«Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки»: ударила по жилым домам в населенных пунктах Кафр Ума и Урум Ас-Сугра на западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла митинг мирных жителей в городе Сармада на севере Идлиба, есть жертвы среди гражданских лиц; вела перестрелки с САА в южной части Идлиба; подверглась ударам САА на севере Хамы.

«Файлак Аш-Шам»: потеряла одного из лидеров в результате удара с беспилотника САА к юго-западу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: начала эвакуацию из Дамаска в Алеппо, передав все свое оружие САА.

ВВС Ирака: провели воздушную атаку в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки к населенному пункту Думейр прибыла колонна из 20 автобусов, предназначенных для вывоза боевиков в рамках мирного соглашения между Сирийской арабской армией (САА) и лидерами «Джейш Аль-Ислам». 1500 боевиков и 5000 членов их семей выехали в провинцию Алеппо. Перед началом эвакуации, все радикалы передали свое оружие и боеприпасы военнослужащим САА.

В ходе зачистки города Дума, расположенного на территории оазиса Восточная Гута, были обнаружены сеть тоннелей, а также подземная тюрьма «Ат-Туба», где ранее содержались тысячи гражданских лиц и пленных солдат армии САР. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News.

В восточной части региона не утихали вооруженные стычки между формированиями вооруженной оппозиции «Джейш Тувар Аш-Шам» и «Бригада Ахмада Аль-Абдо», действующими совместно, и военнослужащими САР. Военные источники AMN передавали, что под обстрелом правительственных подразделений оказались укрепления радикалов вблизи населенного пункта Джеруд. Не менее десяти исламистов были уничтожены под ударами САА. Во второй половине дня силам САА удалось окружить город Ар-Рухайба.

Террористы «Исламского государства», базирующиеся южнее столицы, получили ультиматум от сирийского правительства. В том случае, если боевики не согласятся принять условия перемирия с силами Башара Асада в следующие 24 часа, САА и ее союзники начнут полномасштабное наступление в данном районе. К вечеру поступали сообщения о том, что ИГИЛовцы пошли на сделку с правительством, однако данные сведения так и не получили подтверждения.

Провинция Алеппо

К западу от города Алеппо отмечались столкновения между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными силами. Как передавал интернет-портал Emaan News Center, боевики антиправительственной организации «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки» обстреляли жилые районы населенных пунктов Урум Ас-Сугра и Кафр Ума. Все еще неизвестно, есть ли пострадавшие среди местных жителей.

Тем временем силы САР нанесли точечный удар с беспилотника по штаб-квартире одного из полевых командиров группировки «Файлак Аш-Шам», союзной «Ан-Нусре». Он и двое его соратников были ликвидированы, передавало информагентство Al Masdar News.

Поступила информация о том, что представитель «Военного совета Манбиджа» Шерван Дервиш поправился после покушения исламистов группировки «Харакат Аль-Киям», выступающей против радикальных курдских формирований. Об этом сообщало агентство новостей Rudaw Net.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства», скрывающиеся на территориях, подконтрольных проамериканским курдским отрядам, совершили очередную вылазку в районы, освобожденные силами САР. Медиапортал Furat News, связанный с ИГИЛ, заявил, что в результате боев, развернувшихся на юго-востоке Дейр-эз-Зора недалеко от населенного пункта Ас-Суккария один из солдат Сирийской арабской армии (САА) был убит, другой получил ранения. Однако данные сведения не были подтверждены официальными СМИ.

Во второй половине дня поступила информация о том, что подпольные убежища ИГИЛовцев, отряды которых дислоцируются на востоке региона, подверглись авиаударам иракских ВВС. Представители Минобороны Ирака заявили, что боевые вылеты проводились с разрешения общего центра по безопасности в составе России, Сирии и Ирана. О нанесенном террористам уроне не сообщалось.

Провинция Даръа

В течение всего дня продолжались ожесточенные бои между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». После нескольких часов столкновений ИГИЛовцы отбили населенный пункт Шейх Саад, однако позднее он вновь перешел под контроль боевиков «свободной армии». Вместе с тем фиксировались перестрелки недалеко от населенных пунктов Хейт, Джиллен и Сахм Аль-Джаулян, о чем сообщал военный источник в сети Twitter (jisrtv). Известно, что ССА понесли серьезные потери в живой силе — не менее 20 исламистов, включая одного из главарей, были убиты, передавало агентство новостей Al Masdar News. О потерях со стороны «Халид ибн Аль-Валид» не сообщалось.

К востоку от столицы провинции время от времени происходили столкновения между правительственными войсками и исламистами радикально настроенных бригад ССА. Как передавало новостное агентство Emaan News Center, артиллерия армии Башара Асада ударила по опорным пунктам боевиков вблизи поселения Аль-Наима.

Провинция Идлиб

Во второй половине дня радикалы террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, открыли огонь по мирным жителям, принимавшим участие в митинге в городе Сармада в северной части Идлиба. Согласно информации новостного портала Shahba Press, по меньшей мере пять гражданских лиц получили ранения в результате обстрела. Для разгона демонстрации «Ан-Нусра» также направила в населенный пункт дополнительные отряды, передавал Twitter-канал (Elizrael).

Между тем в южной части региона отмечались взаимные обстрелы между радикалами вооруженной оппозиции и правительственной армией. Противники обменивались огнем недалеко от населенного пункта Хубейт. Об этом сообщал военный источник в социальной сети Twitter (Syrianow10).

Под вечер в городе Идлиб произошел взрыв, в результате которого погибли как минимум 13 мирных жителей. По предварительным данным, он был организован одной из противостоящих «Ан-Нусре» группировок.

Провинция Хама

К югу от административного центра провинции после заключения временного перемирия приостановились боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами коалиции «Тахрир Аш-Шам», выступающей при поддержке «Файлак Аш-Шам». Ранее исламисты потеряли не менее пяти населенных пунктов.

Между тем севернее Хамы правительственные войска продолжили обстреливать укрепления радикалов. Артиллерийские дивизионы правительственных подразделений вели огонь по военным объектам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета Мааркаба, Кафр Набуда и Лахая, передавал информационный портал Emaan News Center. Во второй половине дня противостояние также фиксировалось в районе деревень Хасрая, Аль-Арбаин и Куббат Аль-Курди.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)