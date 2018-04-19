Коллектив авиазавода «Антонов» потребовал от Порошенко «спасти» Украину

Киев, 19 апреля. Украинское государственное предприятие «Антонов» обвинило концерн «Укроборонпром» в неквалифицированном управлении, которое привело к упадку предприятия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Антонова».

В заявлении отмечается, что госпредпритятие «Антонов» вошло в состав «Укроборонпрома» в 2015 году, после чего руководство концерна приняло решение о разделении зон ответственности менеджмента предприятия на финансово-экономическую и научно-техническую составляющие. В результате данного решения предприятие возглавили люди, которые совершенно некомпетентны в авиастроении.

За три года на предприятии сменились три руководителя, а завод «Антонов» не произвел ни одного серийного самолета. При этом значительная часть прибыли предприятия оседает в карманах посредников из «Укроборонпрома».

Коллектив госпредприятия выдвинул президенту Украины Петру Порошенко четыре условия, которые должны способствовать выведению авиационной отрасли из кризиса. Работники завода требуют вывести «Антонов» из состава «Укроборонпрома», переизбрать руководство путем голосования, а также провести встречу коллектива с Порошенко и премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Уважаемый господин президент, спасти ГП «Антонов» — спасти Украину! Если руководство государства не желает бороться за судьбу флагмана украинской промышленности, то коллектив предприятия возьмет эту ответственность на себя», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в январе коллектив «Антонова» обратился с открытым письмом к правительству Украины и премьер-министру Владимиру Гройсману. Работники авиазавода назвали недальновидными действия украинского правительства, предупредив, что это может привести к срыву международных договоренностей по производству Ан-132D и модернизации Ан-70.