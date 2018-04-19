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МИД РФ: Обращаться за визами США для россиян становится бессмысленно
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    МИД РФ: Обращаться за визами США для россиян становится бессмысленно

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    МИД РФ: Обращаться за визами США для россиян становится бессмысленно

    Москва, 19 апреля. Ситуация с выдачей виз США российским гражданам становится удручающей, обращаться за документами становится бессмысленно, заявили в дипломатическом ведомстве РФ.

    Официальный срок ожидания визового собеседования с 85 дней увеличили до 250. В МИД РФ отметили, что такое такая ситуация выглядит «крайне удручающе».  

    «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно», — добавили в ведомстве. 

    В российском дипведомстве считают, что визовая блокада в отношении РФ выстраивается Вашингтоном преднамеренно, чтобы создать дополнительный рычаг давления.

    «Там целенаправленно отыгрываются на российских гражданах за независимый курс РФ на международной арене, срывая поездки», — добавили в МИД. 

    Автор: Ирина Селезнева
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