МИД РФ: Обращаться за визами США для россиян становится бессмысленно

Москва, 19 апреля. Ситуация с выдачей виз США российским гражданам становится удручающей, обращаться за документами становится бессмысленно, заявили в дипломатическом ведомстве РФ.

Официальный срок ожидания визового собеседования с 85 дней увеличили до 250. В МИД РФ отметили, что такое такая ситуация выглядит «крайне удручающе».

«Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно», — добавили в ведомстве.

В российском дипведомстве считают, что визовая блокада в отношении РФ выстраивается Вашингтоном преднамеренно, чтобы создать дополнительный рычаг давления.