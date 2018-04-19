Сирия, 19 апреля. Взрыв в городе Идлиб привел к гибели 13 мирных жителей. Жертвами авианалета ВВС международной коалиции во главе с США в Хасаке стали не менее пяти гражданских лиц. ВС Турции продолжают вести работы по разминированию Африна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают вести переговоры с ИГ1 на юге от Дамаска; обнаружили массовое захоронение солдат САА в провинции Ракка.

«Джейш Аль-Ислам»*****: начала эвакуироваться из населенного пункта Думейр к северо-востоку от Дамаска.

Международная коалиция: возобновила бомбардировки в провинции Хасака, погибли мирные жители.

ВВС Ирака: ударили по ИГ в районе населенного пункта Аш-Шаддади в провинции Хасака.

ВС Турции: продолжают работы по разминированию кантона Африн на северо-западе Алеппо.

Провинция Дамаск

Поступают сообщения о том, что радикалы «Исламского государства»1, базирующиеся на юге от Дамаска, приняли условия мирного соглашения с Сирийской арабской армией (САА) и будут эвакуированы на восток страны. Напомним, ранее правительственные войска установили крайний срок в 48 часов для того, чтобы ИГИЛовцы согласились на предложенные условия. Некоторые активисты сообщают о том, что около 1200 боевиков, находящихся в районе лагеря для палестинских беженцев «Аль-Ярмук», сдадут свое тяжелое оружие и будут вывезены в пустынные районы Дейр-эз-Зора. Тем не менее официальные новостные порталы пока не подтверждали данные сведения. Более того, согласно информации военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), переговоры с исламистами при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон все еще продолжаются. Одна из бригад, входящая в состав ИГ, отказывается покинуть юг Дамаска.

Между тем на востоке региона началась эвакуация боевиков «Джейш Аль-Ислам» из населенного пункта Думейр. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Syrianow10), радикалы вместе со своими семьями покинули город на 32 автобусах и направились в сторону города Джараблус в провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Shehab Agency сообщает о том, что инженерные подразделения вооруженных сил Турции все еще продолжают вести работы по разминированию территорий в кантоне Африн. Напомним, административный центр кантона перешел под контроль протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) еще 18 марта, а остальные районы Африна были освобождены от курдских радикалов к концу прошлого месяца. Однако кантон до сих пор не удалось полностью зачистить от большого количества мин и СВУ, оставленных бойцами курдских формирований Рабочая партия Курдистана и Отряды народной самообороны (YPG).

Провинция Идлиб

Подконтрольный вооруженной оппозиции интернет-портал Emaan News Center сообщает о том, что в промышленном квартале административного центра провинции прогремел взрыв. Чем он мог быть вызван, пока неизвестно. По предварительным данным, не менее 13 мирных граждан погибли. Местные активисты уверены, что взрывное устройство было заложено боевиками одной из конкурирующих группировок вооруженной оппозиции, ведущих борьбу за власть. Напомним, на данный момент Идлиб находится под контролем террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». В то же время на юге региона все еще не утихают вооруженные столкновения «Ан-Нусры» с исламистами формирования «Джебхат Тахрир Сурия».

Провинция Ракка

В провинции Ракка было обнаружено очередное массовое захоронение солдат Сирийской арабской армии (САА). Около 150 тел военнослужащих правительственных сил были погребены в общей могиле к югу от города Ат-Табка, передает Twitter-канал (Dannymakkisyria). Известно, что бойцы правительственной армии были казнены террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных районов около двух лет назад. Напомним, Ракка долгое время считалась ключевым блокпостом террористической группировки в Сирийской Арабской Республике (САР).

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что военные самолеты возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции возобновили бомбардировки в провинции Хасака. В результате авианалета коалиционной авиации в районе населенного пункта Абу Хамда были убиты 11 человек, находившихся под стражей по обвинению в связях с «Исламским государством». Об этом сообщают военные источники в сети Twitter (soundandpic) и (TRTWorldNow). Кроме того, во время воздушной атаки западного альянса также были убиты несколько мирных граждан. Не менее пяти гражданских лиц погибли под авиаударами ВВС коалиции.

Между тем боевые вылеты в регионе также осуществили иракские ВВС. На этот раз под ударом оказались укрытия террористов ИГ в окрестностях города Аш-Шаддади, передает Twitter-канал (LucasFoxNews). Напомним, ранее сообщалось о том, что действия Ирака были скоординированы с общим центром безопасности в составе России, Сирии, Ирана. Информации потерях со стороны ИГ пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)