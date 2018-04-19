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Google запретила обходить блокировку Роскомнадзора
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    Google запретила обходить блокировку Роскомнадзора

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    Google запретила обходить блокировку Роскомнадзора

    Москва, 19 апреля. Американская компания Google закрыла доступ к функции, которая позволяет обходить блокировку тех или иных ресурсов. До недавнего времени в Google был доступен домен-фронтинг, который позволял перенаправлять интернет-трафик через домен Google.com, служивший прокси-сервером.

    Теперь же компания выпустила обновление, ограничив доступ к этой функции, сообщает портал Verge.

    Напомним, что ранее суд принял иск Роскомнадзора к Telegram, обязав руководство компании предоставить доступ к ключам шифрования ФСБ. Однако в Telegram ответили отказом, в результате чего мессенджер был заблокирован на всей территории России. Тем не менее, пользователи принялись использовать прокси-серверы для обхода блокировки. Тогда Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, используемые для обхода блокировки, в частности — адреса Amazon и Google. Накануне глава РКН призвал Amazon и Google оказывать содействие ведомству и исполнять российское законодательство.

    Автор: Антон Соколов
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