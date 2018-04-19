Сирия: боевики ССА отбили масштабную атаку террористов ИГ в провинции Даръа

Дамаск, 19 апреля. Боевики «Сирийской свободной армии» отбили масштабное наступление террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юго-западе провинции Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, вначале террористам ИГ удалось захватить город Шейх Саад, вокруг которого разворачивались основные бои, однако боевики ССА провели успешную контратаку, в результате которой отбили город у террористов. В настоящее время столкновения между террористами ИГ и боевиками ССА продолжаются в районе населенного пункта Сахм Аль-Джаулян.

1 Организация запрещена на территории РФ.