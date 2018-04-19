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Посольство РФ сделало неожиданное предположение о том, как в кровь Юлии Скрипаль мог попасть химикат
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    Посольство РФ сделало неожиданное предположение о том, как в кровь Юлии Скрипаль мог попасть химикат

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    Посольство РФ сделало неожиданное предположение о том, как в кровь Юлии Скрипаль мог попасть химикат

    Лондон, 19 апреля. В российском посольстве в Лондоне подозревают, что в кровь Юлии Скрипаль перед отбором проб был впрыснут химикат. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии.

    Российские специалисты не располагают возможностью провести самостоятельную оценку происходящего в Солсбери из-за отсутствия доступа. В распоряжении РФ есть только доклад ОЗХО, который вызывает вопросы. 

    «Каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось», — прокомментировали в посольстве РФ, пишет РИА Новости.

    Пресс-секретарь отметил, что такая картина не характерна для отравляющих веществ, которые имеют нервно-паралитическое действие. Однако это может свидетельствовать о том, что перед отбором проб «токсичный химикат был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей» Юлии Скрипаль.

    Напомним, что ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о наличии в пробах Скрипалей химоружия НАТО, вещества BZ. Он отметил, что подобное вещество никогда не разрабатывалось и не хранилось в РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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