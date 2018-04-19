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«Не знаем, не слышали»: в Пентагоне прокомментировали передачу САР неразорвавшихся ракет США России
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Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ
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    «Не знаем, не слышали»: в Пентагоне прокомментировали передачу САР неразорвавшихся ракет США России

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    «Не знаем, не слышали»: в Пентагоне прокомментировали передачу САР неразорвавшихся ракет США России

    Вашингтон, 19 апреля. Представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи признался журналистам, что впервые слышит о передаче Сирией американских неразорвавшихся ракет России.

    «Это новое для меня. Не знаю», — отметил он.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны Сирии передало России две американские ракеты, которые были выпущены по сирийским объектам во время удара 14 апреля, однако так и не разорвались.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. Документ не был принят Совбезом, поскольку не набрал необходимого числа голосов.

    По информации Пентагона, все ракеты поразили цели. Однако в министерстве обороны России предоставили противоположные данные — свыше 70 из 105 ракет были сбиты сирийскими средствами ПВО, закупленными еще в годы Советского Союза.

    Автор: Алексей Громов
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