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Московский кинофестиваль знакомит аудиторию с качественным и глубоким кино — Путин
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    Московский кинофестиваль знакомит аудиторию с качественным и глубоким кино — Путин

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    Московского кинофестиваль знакомит аудиторию с качественным и глубоким кино — Путин

    Москва, 19 апреля. Президент РФ Владимир Путин в четверг поприветствовал гостей сорокового Московского международного кинофестиваля. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    По словам российского лидера, Московский кинофестиваль — это большое и яркое событие, которое привлекает не только профессиональных кинематографистов, но и киноманов со всего мира. Данное мероприятие отличается интересным подбором авторских работ, а также гостеприимной атмосферой.

     «Выполняя высокую духовную, воспитательную, просветительскую миссию — ММКФ сохраняет приверженность своим традициям, знакомит аудиторию с качественным, глубоким кино», — отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что сороковой кинофестиваль пройдет успешно и порадует зрителей новыми громкими премьерами.

    Напомним, что ММКФ проводится в России с 1935 года. Это второй старейший кинофестиваль в мире после Венецианского. В рамках фестиваля проводится показ основной конкурсной программы, документального кино, дебютных и экспериментальных работ, российских фильмов внеконкурсных работ и ретроспективы.

    Автор: Антон Соколов
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