Московский кинофестиваль знакомит аудиторию с качественным и глубоким кино — Путин

Москва, 19 апреля. Президент РФ Владимир Путин в четверг поприветствовал гостей сорокового Московского международного кинофестиваля. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам российского лидера, Московский кинофестиваль — это большое и яркое событие, которое привлекает не только профессиональных кинематографистов, но и киноманов со всего мира. Данное мероприятие отличается интересным подбором авторских работ, а также гостеприимной атмосферой.

«Выполняя высокую духовную, воспитательную, просветительскую миссию — ММКФ сохраняет приверженность своим традициям, знакомит аудиторию с качественным, глубоким кино», — отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что сороковой кинофестиваль пройдет успешно и порадует зрителей новыми громкими премьерами.

Напомним, что ММКФ проводится в России с 1935 года. Это второй старейший кинофестиваль в мире после Венецианского. В рамках фестиваля проводится показ основной конкурсной программы, документального кино, дебютных и экспериментальных работ, российских фильмов внеконкурсных работ и ретроспективы.