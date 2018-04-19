Форум «Практика и практика digital-рынка» соберет в Петербурге IT-экспертов

Санкт-Петербург, 19 апреля. В северной столице России 24 апреля состоится первая конференция REDNOW, посвященная рынку информационных технологий. На площадке мероприятия соберутся эксперты из лучших компаний для обсуждения Digital-практик.

Форум «Практика и практика digital-рынка» посвящена новейшим способам сбора и анализа информации. В ней примут участие спикеры из таких компаний, как Яндекс, Granat, Segmento, CoMagic. Участники мероприятия познакомятся с трендами сквозной аналитики, поговорят о Big Data и эффективности видео рекламы.

На площадке конференции представят программные новинки Яндекса, а также поделятся кейсами эффективного взаимодействия с аудиторией. В финале форума эксперты расскажут, зачем нужна цифровая пресс-служба и как повысить результаты работы со СМИ. Сбор начнется 24 апреля в 10:00 в особняке общества «Пальма» в Петербурге.