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Политика
«Нам нужен диалог с Россией»: Столтенберг объяснил позицию НАТО
Политика
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    «Нам нужен диалог с Россией»: Столтенберг объяснил позицию НАТО

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    «Нам нужен диалог с Россией»: Столтенберг объяснил позицию НАТО

    Гаага, 19 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией необходим, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях. Об этом генсек заявил в ходе своего выступления в Университетском колледже Лейдена в Гааге.

    «Нам нужна транспарентность и предсказуемость, нам нужен диалог с РФ, чтобы попытаться снизить напряженность с нашим самым большим соседом», — заявил Столтенберг.

    Он также добавил, что альянс не заинтересован в очередном витке «холодной войны» или гонке вооружений, поэтому НАТО не хочет, чтобы ее «взвешенные» действия кого-либо провоцировали.        

    Автор: Алексей Громов
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