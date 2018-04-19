«Нам нужен диалог с Россией»: Столтенберг объяснил позицию НАТО

Гаага, 19 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией необходим, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях. Об этом генсек заявил в ходе своего выступления в Университетском колледже Лейдена в Гааге.

«Нам нужна транспарентность и предсказуемость, нам нужен диалог с РФ, чтобы попытаться снизить напряженность с нашим самым большим соседом», — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что альянс не заинтересован в очередном витке «холодной войны» или гонке вооружений, поэтому НАТО не хочет, чтобы ее «взвешенные» действия кого-либо провоцировали.