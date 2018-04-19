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Пентагон оценил профессионализм российских военных при ударе США по Сирии
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    Пентагон оценил профессионализм российских военных при ударе США по Сирии

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    Пентагон оценил профессионализм российских военных при ударе США по Сирии

    Вашингтон, 19 апреля. В Пентагоне заявили, что Вооруженные силы России вели себя профессионально в районе Средиземного моря во время ракетного удара США, Великобритании и Франции по территории Сирии. Об этом заявил представитель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

    «Мы не чувствовали угрозу ни на каком из этапов в ходе этого удара. И в действительности россияне не передавали никаких угроз. Их деятельность в действительности была профессиональной, и они соблюдали «правила дорожного движения» в море», — заявил Маккензи.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видео с инсценировкой «химической атаки» в сирийском городе Дума. В Москве опровергли информацию о «химатаке», а также заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником. При этом Минобороны РФ сообщало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. Инсценировка «химической атаки» в Восточной Гуте стала предлогом для ракетного удара по территории Сирии со стороны США, Великобритании и Франции, который был нанесен 14 апреля.

    Позднее стало известно, что британская субмарина, которая должна была принять участие в ракетной атаке по Сирии, несколько дней пыталась оторваться от двух российских подлодок класса «Варшавянка» в водах Средиземного моря. Британская субмарина не смогла подойти к месту пуска ракет, так как была выявлена российскими подлодками, несмотря на то, что британцы пытались избежать обнаружения в течение нескольких дней перед ударом по Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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