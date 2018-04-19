Ряд игроков пытается препятствовать работе ОЗХО в Думе — Лавров

Москва, 19 апреля. Россия озабочена тем, что ряд игроков пытается препятствовать работе миссии ОЗХО в сирийской Думе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Москва не сомневается в профессионализме экспертов ОЗХО, но есть данные, что сотрудников миссии пытаются использовать в политических целях. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы озабочены тем, как целый ряд игроков пытается воспрепятствовать деятельности ОЗХО. Мы не сомневаемся, что в ОЗХО и в Гааге, и в ее выездных миссиях работают высокие профессионалы. Но мы также не можем исключать, поскольку есть свидетельства о том, что экспертов пытаются использовать в политических целях», — сказал высокопоставленный российский дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Лавров напомнил, что сотрудники ОЗХО, направленные для расследования предполагаемых событий в Думе, ранее прибыли в Бейрут. Эксперты должны были получить визы от представителей МИД САР. Однако они не смогли выдвинуться в Думу, поскольку начались удары. Министр считает, что «кому-то очень не хотелось», чтобы ОЗХО своевременно попали в район для проведения запланированных мероприятий.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Британия под предлогом якобы имеющей место химатаки в Думе нанесли удар по Сирии. В российском МИД отметили, что целью вбросов о химатаках является оправдание ударов по правительственным силам извне. Президент РФ назвал массированную атаку западных стран актом агресии и не исключил, что она повлечет за собой новую волну беженцев.