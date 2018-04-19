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Куба выступает против расширения НАТО в Европе и антироссийских санкций — Кастро
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    Куба выступает против расширения НАТО в Европе и антироссийских санкций — Кастро

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    Куба выступает против расширения НАТО в Европе и антироссийских санкций — Кастро

    Гавана, 19 апреля. Власти Кубы выступают против расширения НАТО в Восточной Европе и введения санкций против России. Об этом в четверг заявил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро, выступая на заседании парламента.

    «Расширение НАТО в направлении границ России представляет серьезную опасность. Усугубляет ситуацию введение незаконных санкций, с осуждением которых мы выступаем», — отметил он.

    Напомним, что в четверг кубинский парламент утвердил 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля в должности президента республики, который должен сменить на своем посту прежнего лидера — Рауля Кастро.

    Мигель Диас уже заявил, что продолжит кубинскую революцию, начатую некогда братьями Кастро, и пообещал, что при его правлении страна ни за что не вернется к капитализму. Рауль Кастро со своей стороны заверил депутатов и общественность, что верит в абсолютный успех своего преемника.

    Автор: Антон Соколов
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