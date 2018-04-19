Порошенко усмотрел «агрессию России» в снижении торгового оборота между Москвой и Киевом

Киев, 19 апреля. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в ведении «экономической войны», которая выражается в снижении объемов торгового оборота между двумя странами.

«Важным элементом гибридной войны и российской агрессии является экономическая война. Речь идет о блокадах и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объема. Раньше это было больше трети», — заявил он в эфире украинского телевидения.

Отметим, что украинские власти с 2014 года разорвали практически все договоры о сотрудничестве с Россией и запретили поставку целого ряда российских товаров: от кондитерских изделий, сыров и рыбной продукции до комплектующих авиационной техники. Кроме того, на Украине запрещено вещание российских телеканалов и показ фильмов или сериалов российского производства. А в феврале Порошенко даже призвал международное сообщество повсеместно запретить российский флаг.