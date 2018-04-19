«Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

Добровольцы так называемой АТО и представители националистических движений вышли на масштабную акцию к Верховной раде. Они требовали принять законопроект №7190, который приравнивает к участникам боевых действий воевавших в Донбассе добровольцев-националистов, наделяя их социальными льготами. Впрочем, эксперты считают, что до выборов протолкнуть этот закон через Раду почти нереально — украинскому бюджету просто не потянуть столько новых нахлебников. Однако националисты надеются использовать интересы бойцов добровольческих батальонов (так называемых добробатов) для собственной раскрутки перед выборами. Как они намерены это делать, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

Митинг националистов в поддержку добробатов начался около десяти утра на площади перед Верховной радой. И власти, и СМИ ожидали, что слишком много народу на митинг не соберется — рабочий день, в конце концов. Но лидеры националистов серьезно подготовились, задействовав группы в соцсетях, в которых общаются ветераны АТО. Поэтому в назначенный час на площади собрались около трех сотен активистов.

Участники акции держали в руках огромное количество флагов «Свободы» и «Правого сектора»1 (группировка запрещена в РФ — прим.), а также плакаты «Признание добровольцев — дело чести. Власть, прими законопроект №7190!» и «Они погибли за Украину и до сих пор не признаны» с изображением погибших добровольцев. Чтобы обеспечить порядок, возле Рады дежурили около 200 полицейских и бойцов нацгвардии, а также сотрудники недавно появившейся полиции превентивных коммуникаций.

Законопроект №7190 предусматривает признание на государственном уровне всех добровольцев без исключения. Закон внесли на рассмотрение Рады еще в октябре 2017 года, но потом он там так и завис. Авторами документа являются внефракционные «свободовцы» Юрий Левченко, Александр Марченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко и Олег Осуховский. Они предлагают признать ветеранами добровольцев, которые принимали участие в АТО в составе добробатов и были в Донбассе не менее 30 дней, приравняв их к участникам боевых действий. Также инициатива распространяется на добровольцев, которые стали инвалидами после участия в боях в Донбассе.

Теоретически на все эти категории добровольцев и на членов их семей должны быть распространены льготы, предусмотренные украинским законом «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты».

Нардепы-националисты давно предлагают приравнять добровольцев к военнослужащим, воевавшим в Донбассе. Новоявленных ветеранов хотят наделить правом на бесплатный проезд на общественном транспорте, на бесплатные медицинские и санаторные услуги, на внеочередное получение квартиры или земельного участка и т.д.

Напомним, после госпереворота на Украине парамилитарные вооруженные формирования попытались встроиться в систему обеспечения безопасности страны — параллельно с госструктурами. В какой-то момент во время войны в Донбассе добровольческие батальоны даже отчасти замещали части ВСУ на передовой. Формально добробаты подчинялись МВД или Минобороны Украины, но формировались по земляческому или идеологическому принципу. Добробаты напоминали частные военные компании, поскольку финансировались определенными украинскими политиками или олигархами.

Нынешний глава МВД Арсен Аваков пестовал батальон «Донбасс», олигарх Игорь Коломойский заботился о батальоне «Днепр-1». При этом по составу добробаты напоминали скорее штрафные батальоны времен Великой Отечественной. Так, батальон «Айдар» объединил членов запрещенных в России группировок УНА-УНСО1 и «Правый сектор» (запрещены в РФ — прим.), отколовшегося от «правосеков» «Белого молота», неонацистов из организации «Патриот Украины» и других экстремистов, зачастую с уголовным прошлым. А история роты «Торнадо», состоявшей из уголовников под началом криминального авторитета, показала миру истинное лицо добробатов.

Действия таких вооруженных банд на востоке Украины были вполне предсказуемыми — то есть, преступными. Их конфликт с ВСУ и МВД был изначально предопределен, что особенно остро проявилось после «Иловайского котла».

Правда, недавний украинский закон о реинтеграции Донбасса поставил точку в процессе децентрализации военного управления и финансовой автономии добробатов. По мнению политологов, будущее ветеранов-добровольцев представляется вполне предсказуемым — через пару лет украинское общество о них забудет. Но именно для того, чтобы этого не произошло, интересы ветеранов добробатов подняли на щит местные националисты.

Нынешнюю акцию под Верховной радой организовала общественная организация «Объединение добровольцев», которой руководит соратница Дмитрия Яроша, львовский юрист Елена Живко. Ранее она возглавляла «Правый сектор — Запад», и о ней ходит много недобрых слухов. Живко любила рассказывать с телеэкранов, что «украинскую армию обеспечивают только волонтеры». А «Правый сектор» обвинял ее в масштабных хищениях гуманитарной помощи и в дискредитации движения.

Организация Елены Живко уже инициировала признание добровольцев ветеранами на местном уровне: они признаны таковыми в семнадцати областях Украины. Теперь она с соратниками планирует давить на парламент, чтобы добиться признания прав добробатов на государственном уровне, поскольку нынешние добровольцы в Донбассе даже в сводки по потерям в АТО не попадают.

По мнению экспертов, для принятия закона о бойцах добробатов есть сразу несколько препятствий. Во-первых, нужен механизм, по которому можно проверить — реально ли тот или иной доброволец был в АТО, и что он там делал. К тому же доказать сегодня, что в 2015 году тот или иной персонаж воевал, а не людей грабил, практически невозможно. Причем, как говорят свидетели в Донбассе, мародеры и преступники всегда составляли костяк таких батальонов.

Законопроект предлагает всех без разбору добровольцев приравнять к «ветеранам войны». Но даже вхождение добробатов в состав МВД и ВСУ предусматривало хотя бы процедуру проверки бойцов. Наконец, принятие закона о добровольцах возложит тяжкое бремя на бюджет Украины — многим из них тогда будут положены госвыплаты, а также оплата медицинских и других услуг.

В целом, считают эксперты, акция по поддержке добровольцев выглядит как мобилизация электората националистами. 3 апреля «Нацкорпус», «Свобода», С-14, ОУН, «Правый сектор» (три последние группировки запрещены в РФ — прим.) и другие националистические организации уже собирались на марш «За украинское будущее», где проклинали всех олигархов. Практическая польза от таких собраний — почти нулевая, так как продавливать принятие законопроектов националисты могут не с улицы, а только изнутри парламента.

Но митинги для обычных добровольцев — это еще и возможность выпустить пар. А для их организаторов — шанс проверить готовность своих сторонников перед выборами, а заодно «попасть в телекартинку». Ведь добровольцев на сегодняшней Украине, увы, немало — через мясорубку АТО прошли десятки тысяч граждан. По мнению экспертов, по мере приближения выборов-2019 таких акций будет все больше. А главные месседжи, которые будут обыгрывать националисты, — это «непризнание добровольцев», «беспредел олигархов», «преступная власть» и «зрада». Ну, куда ж без нее.

1 Организация запрещена на территории РФ.