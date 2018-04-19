Меню
Общество
«Наконец-то нас вытащили из плена»: покинувшие Украину два члена экипажа «Норда» прибыли в Минск
Политика
Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ
Следующая новость
Загрузка...

    «Наконец-то нас вытащили из плена»: покинувшие Украину два члена экипажа «Норда» прибыли в Минск

    12531

    «Наконец-то нас вытащили из плена»: покинувшие Украину два члена экипажа «Норда» прибыли в Минск

    Симферополь, 19 апреля. Два члена экипажа российского судна «Норд», которым 19 апреля удалось покинуть Украину, заявили, что рады своему освобождению из «плена». 

    Адвокат российских моряков Александр Руденко передал видеообращение двух членов экипажа, прибывших в Минск. По словам повара судна Ирины Обориной, это самый радостный день в ее жизни.

    «Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена. Спасибо большое», — сказала она, пишет РИА Новости.

    Практикант Дмитрий Таразанов признался, что наконец-то может спокойно вздохнуть без оглядки на украинских пограничников. Оба члена экипажа выразили надежду на то, что остальная часть команды уже скоро вернется на родину. Напомним, что ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна. 30 марта «Норд» был арестован на Украине за нарушения въезда в Крым.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    45
    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    «Они погибли за Украину»: националисты вышли к Раде, требуя признать добровольцев ветеранами

    20:15   19 Апреля 2018
    294
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    548
    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    16:57   19 Апреля 2018
    457