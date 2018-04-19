«Наконец-то нас вытащили из плена»: покинувшие Украину два члена экипажа «Норда» прибыли в Минск

Симферополь, 19 апреля. Два члена экипажа российского судна «Норд», которым 19 апреля удалось покинуть Украину, заявили, что рады своему освобождению из «плена».

Адвокат российских моряков Александр Руденко передал видеообращение двух членов экипажа, прибывших в Минск. По словам повара судна Ирины Обориной, это самый радостный день в ее жизни.

«Нас наконец-таки наши адвокаты и все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили из этого плена. Спасибо большое», — сказала она, пишет РИА Новости.

Практикант Дмитрий Таразанов признался, что наконец-то может спокойно вздохнуть без оглядки на украинских пограничников. Оба члена экипажа выразили надежду на то, что остальная часть команды уже скоро вернется на родину. Напомним, что ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна. 30 марта «Норд» был арестован на Украине за нарушения въезда в Крым.