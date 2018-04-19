В США придумали, как снизить зависимость союзников от российского вооружения

Вашингтон, 19 апреля. США упрощают правила экспорта вооружений, с целью снижения зависимости своих союзников от китайского и российского оружия. Об этом заявил директор управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро.

«Предоставление нашим союзникам и партнерам большего доступа к американскому оружию также уменьшит их зависимость не только от китайских подделок, но и от российских систем, что согласуется с противодействием американским противникам через Закон о санкциях (CAATSA – прим. ФАН)», — сказал Наварро.

Стоит отметить, что США занимают лидирующие позиции в области продажи вооружений. По итогам 2017 года объем поставок американских вооружений составил 41,93 миллиарда долларов, превысив на 25% показатели 2016 года. При этом объем военного экспорта России в 2017 году составил более 15 миллиардов долларов.