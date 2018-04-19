Южная Корея уточнила требования КНДР к США

Сеул, 19 апреля. Власти КНДР не требуют обязательного вывода американских войск с территории Южной Кореи. Об этом в четверг заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По его словам, Пхеньян требует только прекращения враждебной политики США и предоставления гарантии безопасности на случай, если страна согласится отказаться от ядерной программы.

«Северная Корея демонстрирует волю к полной денуклеаризации. Не выдвигает таких условий, которые не могут быть приняты США, будь то, как в прошлом, вывод американских войск», — отметил Мун Чжэ Ин.

Южнокорейские наблюдатели отмечают, что требования вывода американских войск из Южной Кореи в последнее время не звучат в официальной прессе КНДР. Кроме того, Пхеньян значительно ослабил критику в адрес США.

Ранее сообщалось о том, что в мае может состояться первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, Северная Корея объявила о планах провести переговоры с Южной Кореей, Японией, Китаем и Россией.