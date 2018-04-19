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Южная Корея уточнила требования КНДР к США
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    Южная Корея уточнила требования КНДР к США

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    Южная Корея уточнила требования КНДР к США

    Сеул, 19 апреля. Власти КНДР не требуют обязательного вывода американских войск с территории Южной Кореи. Об этом в четверг заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

    По его словам, Пхеньян требует только прекращения враждебной политики США и предоставления гарантии безопасности на случай, если страна согласится отказаться от ядерной программы.

    «Северная Корея демонстрирует волю к полной денуклеаризации. Не выдвигает таких условий, которые не могут быть приняты США, будь то, как в прошлом, вывод американских войск», — отметил Мун Чжэ Ин.

    Южнокорейские наблюдатели отмечают, что требования вывода американских войск из Южной Кореи в последнее время не звучат в официальной прессе КНДР. Кроме того, Пхеньян значительно ослабил критику в адрес США.

    Ранее сообщалось о том, что в мае может состояться первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, Северная Корея объявила о планах провести переговоры с Южной Кореей, Японией, Китаем и Россией.

     

    Автор: Антон Соколов
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