Генпрокуратура Украины просит Раду лишить неприкосновенности пятерых депутатов

Киев, 19 апреля. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ведомство намерено подать в Раду документы для лишения депутатской неприкосновенности пяти депутатов. Их готовность он оценил на 90 процентов.

«У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов", — сообщил Луценко на брифинге в Днепре, пишет УНИАН.

Генпрокурор добавил, что обнародует эту информацию после подписания документов. Он убежден, что собранных данных достаточно для представления в Раду о лишении иммунитета.

Однако юридическое управление Генпрокуратуры должно дать заключение. Напомним, что ранее Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Парламентарий арестована до 20 мая.