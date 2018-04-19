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Генпрокуратура Украины просит Раду лишить неприкосновенности пятерых депутатов
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    Генпрокуратура Украины просит Раду лишить неприкосновенности пятерых депутатов

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    Генпрокуратура Украины просит Раду лишить неприкосновенности пятерых депутатов

    Киев, 19 апреля. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ведомство намерено подать в Раду документы для лишения депутатской неприкосновенности пяти депутатов. Их готовность он оценил на 90 процентов. 

    «У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов", — сообщил Луценко на брифинге в Днепре, пишет УНИАН.

    Генпрокурор добавил, что обнародует эту информацию после подписания документов. Он убежден, что собранных данных достаточно для представления в Раду о лишении иммунитета.

    Однако юридическое управление Генпрокуратуры должно дать заключение. Напомним, что ранее Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Парламентарий арестована до 20 мая.

    Автор: Ирина Селезнева
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